Manchester City bat l’Inter et brandit enfin la Ligue des Champions, Rodri unique buteur de la finale

La deuxième fois a été la bonne pour Manchester City. Deux ans après sa finale perdue contre Chelsea, les Skyblues ont cette fois décroché le Graal, la Ligue des Champions. Les Cityzens ont battu l’Inter grâce à un but de Rodri (1-0).



Pep Guardiola retrouve le toit de l'Europe 12 ans douze ans après son dernier succès. Kevin De Bruyne, blessé en cours de rencontre, devient le 8e Belge à soulever la Coupe aux Grande Oreilles. Romelu Lukaku a eu la balle d'égalisation mais il s'est heurté à Ederson.



La première confrontation officielle entre les deux clubs a lieu sur la plus belle des scènes. Comme attendu, De Bruyne est titulaire et Lukaku s’installe sur le banc.



City sème le premier frison. Bernardo Silva percute, fixe Dimarco, cherche la lucarne opposée et manque sa cible de très, très peu (6e).



Mais comme souvent dans les finales, l’enjeu crispe les acteurs. Le milieu de terrain très dense. Plus que jamais la bagarre de l’entrejeu est cruciale. Inzaghi s’en tient à son plan. L’Inter laisse l’initiative mais pas le moindre espace. Chaque imprécision anglaise est sanctionnée.