Manchester City – Arsenal : un choc au sommet décisif dans la lutte pour le titre ? (direct commenté 21h)

Manchester City reçoit Arsenal à l’Etihad Stadium pour un choc au sommet qui pourrait bien s’avérer décisif dans la course pour le titre en Premier League. Une rencontre à suivre en direct commenté dès 21h.



Les Gunners ont perdu leur belle assurance ces dernières semaines et leur matelas a fondu au moment d’aller défier leur rival pour le titre dans son antre. Le 1er avril, Arsenal possédait 8 points d’avance et un match de plus au compteur. Trois partages et 7 buts encaissés plus tard, les Londoniens occupent toujours la tête mais ils sont virtuellement derrière les Cityzens (5 points d’avance et deux matches de plus). City a repris la main et l’air de rien ça change la donne. La pression est plus forte que jamais sur cette équipe jeune et peu habituée à lutter pour le titre.