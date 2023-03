Manchester City arrache une victoire à Crystal Palace, Sambi-Lokonga titulaire, De Bruyne joue un quart d'heure

Manchester City a signé une victoire sur le terrain de Crystal Palace (0-1) samedi en match de la 27e journée de Premier League. Un succès important dans la course au titre pour les Cityzens qui reviennent à deux unités d'Arsenal (63 points) qui compte un match de moins. Kevin De Bruyne avait été laissé sur le banc par Pep Guardiola pour débuter la rencontre. Le Diable Rouge a remplacé Bernado Silva à la 78e minute de jeu.

En Allemagne, le 100e derby de la Ruhr en championnat entre le Borussia Dortmund et Schalke 04 s'est terminé sur un partage (2-2) samedi dans un de la 24e journée de Bundesliga. Thomas Meunier n'a pas quitté le banc du Borussia de toute la rencontre. Ce partage, le 2e de la saison, contraint Dortmund à concéder deux points de retard sur le leader le Bayern (52 points). Il fait davantage les affaires de Schalke, en pleine bataille pour le maintien. Le club de Gelsenkirchen a aligné un 7e match sans défaite et est désormais 17e (20 points), à un point du Hertha Berlin, 15e et premier sauvé actuel.