Manchester City a "bien joué dans les moments compliqués", estime Kevin De Bruyne, Pep Guardiola satisfait de la seconde période de City

Manchester City s’est qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions lors de la double confrontation face au Bayern Munich. Ce mercredi, City a partagé chez les Allemands. Un match débriefé par Kevin De Bruyne et Pep Guardiola.

Pour Kevin De Bruyne s’est exprimé au micro de DAZN après le partage et la qualification de Manchester City face au Bayern Munich : "C’est toujours difficile. Quand j’ai joué en Allemagne, j’ai joué deux ou trois fois ici et c’était toujours difficile. Même si on a gagné l’aller 3-0, le momentum peut passer de l’autre côté. On a très bien joué très compacts dans les moments compliqués. On a pu inscrire le premier but, et ça a rendu la tâche du Bayern difficile. Les deux matchs ont été durs. C’est la Ligue des champions et un niveau très élevé. Quand on a eu les occasions, on a pu mettre les buts. Cette équipe a beaucoup de qualité."

Pour Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, tout n’a pas été bon comme il l’explique au micro de DAZN : "À certains moments, ils ont été meilleurs, ils ont eu leur chance en première période. Si tout s’était bien passé pour eux, ça aurait pu changer, dans cette compétition tout est possible. Sur notre côté gauche, on a été en difficulté face à Coman, Pavard, Choupo-Moting. En seconde période on a eu plus de longues possessions. Je sais la qualité de l’équipe en face de nous. La qualité de Musiala, ou de Coman est grande."

Au prochain tour, Manchester City affronte le Real Madrid dans le match qui sentira la revanche par rapport à la saison passée. "L’année dernière, on a très bien joué en demi-finale, mais on a pris deux buts en trois minutes", conclut Kevin De Bruyne.