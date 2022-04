"Manchester by the sea" : un film poignant avec Casey Affleck et Michelle Williams

Porté par Casey Affleck (Oscar et Golden Globe du Meilleur acteur) et Michelle Williams, ce drame déchirant nous emmène dans une petite bourgade américaine sur la rive nord du Massachusetts. Kenneth Lonergan (Oscar et Bafta du Meilleur scénario original) y filme tout en pudeur et humilité le deuil et la résilience d’un couple frappé par un tragique accident. Rendez-vous le jeudi 14 avril 2022 à 20h40 sur La Trois pour découvrir ce film !

Manchester by the Sea raconte l’histoire de la famille Chandler, famille de classe ouvrière du Massachusetts. Après la mort subite de son frère Joe, Lee est désigné comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi et de la communauté où il est né et a grandi. Ce film est une consécration pour Casey Affleck puisque ce premier rôle lui a valu en 2017 le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique ainsi que l’Oscar du meilleur acteur. Le réalisateur Kenneth Lonergan, lui, remporte avec ce film l’Oscar du Meilleur scénario original. Un palmarès impressionnant !