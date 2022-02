Manche de brosses à dent, masque anti-buée, savon : les coquilles Saint-Jacques là où on ne les attend pas

En Bretagne, autre région phare de la pêche à la Saint-Jacques, les coquilles sont upcyclées sous forme de savons. On en trouve notamment à la Savonnerie d'Armor, située à Trégueux (Côtes-d'Armor). Vantées pour leurs propriétés exfoliantes et leur composition riche en oligo-éléments, les coquilles Saint-Jacques s'invitent également de plus en plus dans les produits beauté.