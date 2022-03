Manal change de registre en interprétant "Papaoutai" sur le plateau des Lives de The Voice Belgique

Manal Ermichi a 20 ans et vit à Anvers. Elle avait décidé de se présenter aux Blind Auditions de cette saison 10 de The Voice Belgique en reprenant le tube d’Axelle Red "Parce que c’est toi". Séduit par sa voix aux reflets orientaux, Christophe Willem n’avait pas hésité à buzzer ! Lors des K.O. , Manal a décidé de s’attaquer au titre "Love In The Dark" d’Adèle. Une prestation qui lui a permis de décrocher son ticket pour les grands lives !

Pour sa première performance en direct, Manal reprend "Papaoutai" célèbre chanson de Stromae. Ce titre est le premier single extrait du deuxième album "Racine Carrée" de l’artiste belge sortie en 2013. Avec cette reprise, Manal saura-t-elle séduire une nouvelle fois son coach et les téléspectateurs ?