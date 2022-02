Manal Ermichi a 20 ans et vit à Anvers. Elle est née et a grandi en Espagne, mais elle est arrivée en Belgique à l’âge de 13 ans. Étudiante en criminologie, elle se détend au quotidien grâce à ses séances de footing qui lui permettent de se relaxer. Son intérêt pour la musique lui vient de ses parents qui lui ont transmis leur gout pour la musique flamenco et arabe. Elle a décidé de se présenter aux auditions à l’aveugle en reprenant le tube d’Axelle Red "Parce que c’est toi". Séduit par sa voix aux reflets orientaux, Christophe Willem n’a pas hésité à buzzer ! Manal a donc intégré l’aventure The Voice Belgique dans l’équipe de Christophe Willem.