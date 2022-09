Manage : le bourgmestre s’oppose à la sobriété énergétique dans les écoles

Même si la facture énergétique de sa commune accuse une hausse de 700.000 euros, le Bourgmestre de Manage Bruno Pozzoni soutient le geste de la directrice et s’oppose à ce qu’on sanctionne les enfants à cause la crise énergétique. "La problématique c’est le coût de l’énergie et la charge qu’on donnera à tout un chacun. Revenir à un inconfort au niveau du chauffage, c’est un retour en arrière", s’exclame-t-il.

Comment passer l’hiver sans grelotter et sans faire exploser sa facture énergétique ? Une équation difficile à résoudre. À Manage, on attend des solutions pour mieux isoler les bâtiments et surtout donner des moyens aux écoles de le faire.