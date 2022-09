Manœuvres militaires conjointes entre la Russie et la Chine : l’Occident doit-il s’inquiéter ?

Ces manœuvres doivent-elles être prises au sérieux par les Européens ?

"Depuis une décennie, la Russie de Vladimir Poutine nous a habitués à des manœuvres de très grande ampleur […] Depuis 2010, les plus larges exercices étaient ceux de 2018, qui avaient rassemblé plus de 300.000 hommes. C’était même à ce moment les plus grandes manœuvres depuis l’Union Soviétique" tempère Nicolas Gosset.

Ces exercices s’inscrivent cependant dans un contexte belliqueux avec la guerre en Ukraine et la menace d’invasion qui pèse sur Taïwan. "Le fait même que ces exercices se déroulent maintenant et dans cette zone de la mer du Japon, largement au nord de Taïwan mais dans un contexte qui concerne l’île, aussi largement le Japon, contribue à ce complexe de la tension autour de la région" ajoute le chercheur.

Pour Nicolas Gosset, ces manœuvres restent plus routinières qu’une véritable démonstration de force, d’autant plus que la différence entre le rassemblement militaire de 2022 et de 2018 est significative. "Même si la Russie, par le maintien de ces exercices, veut démontrer aux Occidentaux qu’elle garde des capacités suffisantes pour d’aussi larges manœuvres, on a quand même 50.000 hommes, six fois moins, et beaucoup moins de véhicules : 36.000 en 2018, on est aujourd’hui à 5000 (NDLR : et 1000 avions il y a 4 ans au lieu de 140 en 2022). On voit donc à quel point l’effort de la guerre en Ukraine pèse sur la capacité russe de mobiliser pour des exercices de très large ampleur, mais malgré tout le bombement de torse continue. Et il est évident que la Chine a intérêt aussi à démontrer la force de sa solidarité avec la Russie dans ce type de coopération".