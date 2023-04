Manœuvres militaires chinoises autour de Taiwan : pourquoi cette île est si importante pour Pékin ?

Taïwan, tigre asiatique, dispose d’une économie développée et dynamique. Mais plus que son PIB, le pays est important car il est un véritable poids lourd dans le secteur des hautes technologies et fournit une grande partie des semi-conducteurs utilisés dans les équipements électroniques à travers le monde. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est la première entreprise de fabrication de semi-conducteurs et détient plus de la moitié du marché mondial de cette précieuse commodité.

Précisément, TSMC est ce qu’on appelle une fonderie de semi-conducteurs. L’entreprise fabrique des puces à destination de géants de l’informatique comme Nvidia, AMD, Qualcomm et même Apple. En outre, cette industrie était valorisée à hauteur de 100 milliards de dollars (91 milliards d’euros) en 2021, rapporte la BBC. Il devient dès lors clair qu’une maîtrise chinoise de Taïwan pourrait donner à Pékin un certain contrôle sur l’une des industries les plus importantes au monde, indispensable à de nombreux secteurs comme l’a démontré la pénurie de puces lors de la crise sanitaire.