Man City – Real Madrid : ils se sont toisés à l’aller, ils vont désormais se déchirer

Les Merengues visent une sixième finale en dix ans. Voilà qui en dit assez long sur la suprématie européenne du club castillan. Rien ne les transcende plus que l’hymne écrit par le Britannique Tony Britten, et ils n’ont pas besoin d’être le meilleur dans une rencontre pour l’emporter. Leurs trois retournements de situation la saison dernière (PSG, Chelsea et City) prouvent que le Real a ce petit quelque chose en plus qui ne le donnera jamais battu. "Mision Posible", titrait d’ailleurs Marca mercredi matin.