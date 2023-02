Mammouth, dodo et loup de Tasmanie : une entreprise veut faire revivre ces espèces disparues

Ce nouveau financement sera utilisé pour lancer le nouveau groupe de génomique aviaire de Colossal. Leur but sera bien sur de mieux comprendre l’extinction du dodo (combinaison de la chasse humaine, des animaux introduits et du manque de peur et de fuite du dodo). Mais ils vont également travailler sur les technologies développées pour soutenir la conservation des oiseaux en voie de disparition.

"Le dodo est un excellent exemple d’une espèce qui a disparu parce que nous – les gens – avons rendu impossible leur survie dans leur habitat d’origine", a déclaré selon le NY Post, Beth Shapiro, paléogénéticienne principale du projet. "Ayant mis l’accent sur les avancées génétiques dans l’ADN ancien pendant toute ma carrière et en tant que premier à séquencer entièrement le génome du dodo, je suis ravi de collaborer avec Colossal et le peuple mauricien sur la désextinction et le retour éventuel du dodo. J’ai particulièrement hâte de faire progresser les outils de sauvetage génétique axés sur les oiseaux et la conservation des oiseaux."