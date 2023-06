"Mamie rusée" : la nouvelle campagne de prévention contre les arnaques au démarchage à domicile

De faux agents de police, de faux pompiers, de faux démousseurs de toit... les prétextes varient mais le modus operandi des arnaqueurs est souvent le même. Il s'agit, selon Marc Rézette, le procureur du Roi du Brabant wallon, d'inciter des personnes vulnérables à payer pour assurer leur tranquillité :

" Les personnes âgées- ce sont souvent elles qui sont visées- aiment qu'une solution arrive rapidement et que le problème soit évacué; du coup, on les amène à accepter une prestation alors que le bon conseil, c'est au contraire de refuser le service immédiat et de réfléchir."

La nouvelle campagne de prévention orchestrée par les polices du Brabant wallon et les services du gouverneur commence donc par prodiguer toute une série de conseils de bon sens :

- ne pas laisser entrer n'importe qui chez soi

- faire croire qu'on ne vit pas seul(e)

- se méfier des offres trop alléchantes

- ne pas payer via un terminal mobile

- prendre le temps d'analyser une offre etc...

Les autorités soulignent aussi que la plupart des entreprises sérieuses ne démarchent pas à domicile.