Mamans pour la vie : s’offrir une séance photo avec son bébé et aider les femmes en difficulté en Afrique et en Inde

Et si vous vous offriez une petite séance photo avec vos enfants tout en aidant et soutenant une ONG médicale belge de coopération au développement ?

Organisées à travers la Belgique à date fixe, ces séances photo vous permettent de garder un chouette souvenir de vous et votre bout de chou tout en soutenant une ONG et des femmes enceintes ou tout juste maman. L’ONG Memisa qui a mis en place cette initiative lutte pour un accès aux soins de santé pour toutes et tous, particulièrement pour les plus vulnérables. Deux de leurs priorités sont les mortalités maternelle et infantile. L’ONG parvient à toucher plus de 7 millions de personnes en RD du Congo, au Bénin, au Burundi, en Guinée, en Mauritanie et en Inde.

Dans le monde, 810 femmes meurent chaque jour des conséquences de leur grossesse ou de leur accouchement (PNUD-2019). Et 94% de ces femmes vivent dans des pays revenus faibles ou intermédiaires (OMS -2019)...

Depuis 2018, grâce aux fonds récoltés :

➢ 4000 femmes ont pu bénéficier de consultations prénatales tout au long de leur grossesse

➢ 1200 femmes ont pu être transportées à l’hôpital et accoucher avec un encadrement médical