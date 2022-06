Mamans et Djs : jobs à plein temps

Tombées enceintes quasiment au même moment, elles ont vite éprouvé le besoin d’échanger sur le sujet. Via le collectif Fatsabbats, Sylvia lance un groupe de discussion pour jeunes mamans : “Quand j’ai eu mon fils, je me suis sentie très isolée. J’avais vu que des groupes de parole existaient aux États-Unis et j’avais besoin d’en avoir un ici. J’ai rassemblé des nanas plic-ploc qui étaient plus ou moins de la même génération. Il se trouve que c’étaient toutes des mamans artistes aussi.”

On le sait désormais, la maternité entraine son lot de doutes, solitude, fatigue et chamboulements en tout genre. Ça a été le cas pour Fatou, Sylvia et Clara. Et s’il n’est facile pour aucune femme d’être à la fois mère et employée (et le reste), il semblerait que la casquette de DJ ne soit pas la plus évidente à porter.

Dans la tête de beaucoup, maman DJ rime avec incompatibilité : incompatibilité des espaces (être dehors plutôt qu’au foyer), des horaires (maman le jour et DJ la nuit) et des images. Pour Sylvia, les mamans DJs sont toujours prises entre deux feux : “Quand on mixe, on ne colle pas à l’image de la parentalité parfaite parce qu’autour il y a l’alcool, la déglingue et la fête. Mais en même temps quand on est DJ, on est toujours renvoyée à cette condition de mère. Aujourd’hui, on m’appelle “mama” et j’avoue que ça pique parfois.”

Même constat pour Fatoosan qui a dû essuyer des remarques indécentes sous couvert de bienveillance : “J’avais l’impression qu’on me reprochait d’avoir repris le mix trop tôt et d’essayer de combiner ça à ma maternité. Un jour en voyant que mon homme (le DJ belge Lefto) et moi, on mixait le même soir, quelqu’un m’a envoyé : ‘Mais qui garde le petit ?’” Là encore, la différence de traitement est énorme entre pères et mères DJs.