"Maman, ne me laisse pas m’endormir" : le combat d'une mère pour son fils

Secouée après avoir vu le film (qu'elle a vu pour la première fois avec Nemo Schiffman), Hamon l’a ensuite fait voir à sa nièce et son fils, âgés de 16 et 18 ans. "Il en sont sortis fracassés, en larmes. Mon fils m’a dit : “Il faut que mes potes voient ça “, car il sait, il connait tout ça. Il a des amis qui prennent de la drogue, les joints tournent et une dose de THC aujourd’hui est vingt fois plus forte qu’il y a trente ans. Ils sont trop jeunes pour comprendre tout ça, et ça va très vite. Quand les parents s’en rendent compte, ils est généralement trop tard".

Nous concluons la rencontre avec les deux artistes en demandant des nouvelles de Juliette et comment, elle, a perçu le film. "Elle est très heureuse, très fière et bouleversée. C’est ce qu’elle voulait, et son deuil se fait aussi à travers ce combat, pour que la mort de Joseph ne serve pas à rien", confie son amie. "Il a vécu !, renchérit Sylvie Testud. Vous ne le connaissiez pas, et maintenant oui". Et Gwendoline de compléter : "Juliette n’est pas là aujourd’hui, car elle est en train de se marier. C’est donc une belle histoire".