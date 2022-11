L’administratrice générale de l’agence flamande Opgroeien, Katrien Verhegge, a remis vendredi sa démission avec effet immédiat.

Depuis plusieurs mois, la Flandre est secouée par des affaires de maltraitance dans des crèches.

De nouveaux cas révélés ces derniers jours à Audenarde (Flandre orientale) et Keerbergen (Brabant flamand) ont accru encore un peu plus la pression sur "Opgroeien", équivalent flamand de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), et son administratrice générale.