Maltraitance animale : une enquête de la BBC met au jour un réseau mondial de torture de singes

Le réseau de torture a débuté sur YouTube, avant de se déplacer vers des groupes privés sur l'application de messagerie cryptée Telegram. Les journalistes anglais se sont infiltrés dans l'un des principaux groupes de torture de Telegram, où des centaines de personnes se réunissaient pour trouver des idées de torture extrême. Ils chargaient ensuite des personnes en Indonésie et dans d'autres pays asiatiques de les mettre en œuvre. L'objectif des sadiques était de créer des films sur mesure dans lesquels des bébés macaques étaient maltraités, torturés et parfois tués sur pellicule.

La BBC a retrouvé les tortionnaires en Indonésie, ainsi que les distributeurs et les acheteurs aux États-Unis, et a obtenu l'accès à un effort international d'application de la loi pour les traduire en justice. Au moins 20 personnes font désormais l'objet d'une enquête au niveau mondial, dont trois femmes vivant au Royaume-Uni qui ont été arrêtées par la police l'année dernière et relâchées dans le cadre d'une enquête, et un homme de l'État américain de l'Oregon qui a été inculpé la semaine dernière.