Maltraitance animale : 77 lapins découverts à Andenne dans des conditions d’élevage déplorables

Une vision d’horreur à Andenne : environ 80 lapins détenus dans des conditions indignes ont été saisis dans un hangar. L’Unité du Bien-Etre animal de la Région wallonne est intervenue, avec l’appui de plusieurs associations de protection des animaux.

Sophie Locatelli, d’Animaux en Péril, n’en revient toujours pas de ce qu’elle a vu. " Ils étaient détenus dans des clapiers, si on peut encore appeler ça des clapiers, dans le noir total, sur des centimètres et des centimètres de déjections… À tel point que les lapins ne savaient se tenir dressés, ou debout. Aucune trace d’eau, aucune trace de nourriture. Ils étaient clairement maltraités par négligence."

Un procès-verbal a été dressé pour infraction au code wallon du bien-être animal. Les propriétaires, un agriculteur et un vétérinaire, risquent une sérieuse amende et même une peine de prison si le parquet intervient et renvoie l’affaire en correctionnelle. Par ailleurs, les propriétaires pourraient perdre leur permis de détenir des animaux.