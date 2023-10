"Maltempo", par Alfred, une fiction italienne autour d’un groupe de rock amateur

"Maltempo", c’est le nom de cette bande dessinée, qu’on pourrait traduire par mauvais temps, mais aussi, d’une certaine manière, par mauvais tempo. Sur la couverture, un jeune garçon arrêté sur une route de campagne baignée de lumière, en bord de mer, regarde l’horizon, mélancolique. Il est assis sur son scooter et tient sa guitare dans les mains.

Ce garçon, c’est Mimmo, il rêve d’ailleurs. Pour lui, cette terre sèche et ensoleillée du sud de l’Italie est un désert. Mais pour partir, il faut un but. Ou à tout le moins de l’argent. Mimmo se met en tête de réveiller son groupe de rock, en sommeil depuis un moment, et de gagner le casting d’une célèbre émission qui les enverra à Rome.

Le mauvais tempo, c’est celui de cette région dont on ne peut s’extraire, c’est celui des copains, qui ne s’accordent pas aux ambitions de Mimmo, c’est celui d’une musique à contretemps de son époque. Pourtant, "Maltempo" est tout sauf une BD misérabiliste. Son auteur, Alfred, fils de comédiens franco-italiens y plonge dans les racines de sa propre enfance et de son adolescence. C’est son troisième livre sur cette Italie fantasmée qu’il porte en lui. Et si la musique y occupe une place importante, c’est aussi parce que l’auteur lui-même en joue dans différentes formations depuis des années. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il compose ici une ballade douce-amère pleine de tendresse et de lumière, dont les personnages secondaires sont immensément attachants. La galerie de portraits est très réussie et ces personnages de papier donnent l’impression d’avoir une véritable vie hors du livre.

Le rock, c’est juste une porte d’entrée dans ce roman graphique, qui est un cri d’amour pour la liberté. Mimmo refuse de se laisser enfermer dans une sorte de fatalité. Et malgré toutes les difficultés qui surgissent les unes après les autres, il s’accroche à son rêve. Il veut s’arracher ! C’est aussi simple que ça.

Avec un dessin très économe et une mise en scène solaire, Alfred parvient à faire de ce livre une histoire universelle, mêlant écriture noire et couleurs éclatantes, humour et émotion. C’est plein de rebondissements sans jamais donner l’impression que l’auteur en fait trop. Après deux autres livres sur l’Italie, l’auteur clôt ici une trilogie qui peut se lire séparément ou se limiter à l’un ou l’autre des trois titres. "Maltempo", comme les deux autres, est paru chez Delcourt.

"Maltempo" par Alfred, aux éditions Delcourt