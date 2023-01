Malpertuis, le livre de Jean Ray, continue de fasciner et de désorienter le lecteur

Malpertuis, le chef d'œuvre de la littérature fantastique belge de Jean Ray, n'en finit pas de fasciner par la complexité de son étrange intrigue. A la fois huis clos horrifique et roman d'aventures pirates, plongez au cœur d'un étrange voyage dont nul ne ressort indemne... Plus de 80 ans après sa sortie, le roman continue de fasciner sans se dévoiler complètement. Jacques Carion, écrivain et sociologue et François Crunelle, professeur de géopolitique à l'EPFC et spécialiste de Jean Ray, nous en parlent dans C’est génial !.

Écrit en 1943 par Jean Ray et adapté au cinéma en 1971, Malpertuis est un livre de la littérature fantastique dont on n’a pas envie d’être le héros… Dans un top 10 des maisons les plus effrayantes, celle de Malpertuis y figurerait en bonne position.