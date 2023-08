Malmedy s'apprête à réaliser sa 27ème Omelette géante à l'occasion du 15 août

Chronologiquement, comment se déroulent les opérations? Bénédicte Mathy répond: "Nous allons d'abord casser les œufs, préparer les assiettes, couper le pain. Ensuite, la poêle est mise à chauffer sur le feu qui est en préparation depuis pas mal de temps, et nous versons les œufs simplement dans la poêle." Une fois la cuisson lancée, il faut touiller: "Là, c'est relativement physique" précise le Grand Maître de la Confrérie. "Il y a la chaleur du feu aussi. S'il fait chaud, -et on espère cette année qu'on aura enfin du beau temps-, c'est sportif."

Si vous souhaitez déguster cette Omelette géante, le rendez-vous est fixé dès midi ce 15 août sur la place de Rome au centre de Malmedy. Une dégustation tout à fait gratuite, et qui se déroule en musique.