"Malmedy, les masques et la mort": un roman policier au coeur du Cwarmê

Un roman policier et un thriller

L'auteur décrit son livre à la fois comme un roman policier et un thriller: "Evidemment, il y a une enquête avec un policier qui vient de Liège et une policière qui est native de Malmedy. C'est un duo un petit peu inattendu parce que, pour le policier de Liège, Malmedy, c'est très loin, il ne connait pas trop. Et la policière défend sa région et défend le carnaval. C'est un roman policier parce que c'est vu du côté des enquêteurs, et c'est un thriller parce qu'on le voit aussi du côté de l'assassin".

Dans ce roman, on ressent aussi l'ambiance, le décor, les couleurs du Cwarmê de Malmedy: "On pourrait presque dire que c'est un huis clos" confie l'auteur. "Tout se passe entre le premier jeudi gras et le mercredi des cendres, le lendemain du mardi gras".

"Malmedy, les masques et la mort", un roman qui est donc signé de Patrice Hainaut. Il est déjà disponible en format numérique, il le sera également en format papier dès le 31 janvier à la FNAC et sur les plates-formes habituelles. On peut aussi le trouver en librairie à Malmedy, chez Cuniber et à l'Aventure, ainsi qu'au magasin Carrefour.