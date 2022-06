Malmedy : la piscine extérieure Mon Repos a rouvert ce 1er juin

Le coup d’envoi de la saison 2022 a été donné ce 1er juin à la piscine extérieure Mon Repos à Malmedy.

Cette infrastructure communale est située dans un site naturel à la sortie de la Ville en direction d’Eupen. Mercredi, pour la réouverture, le thermomètre affichait une quinzaine de degrés et la piscine Mon Repos a accueilli à peu près autant de nageurs.

Les débuts de saison sont habituellement plutôt calmes pour cette piscine entièrement non-couverte et celui-ci ne fait pas exception.

Jean Maus, le directeur du Syndicat d’initiative de Malmedy explique : "On ouvre toujours du 1er juin jusqu’au 30 août. Ici, au niveau des étudiants, ils sont tous en train d’étudier. Donc c’est relativement les habitués qui viennent et les triathlètes ou les nageurs. Une saison n’est pas l’autre. 2021 fut relativement mauvaise, vu la météo en Belgique, et 2020 fut très bonne. Donc on espère que cette année, les gens viendront profiter de la piscine et de la pataugeoire. C’est une piscine de 50 mètres. On a un tremplin de 5 mètres et deux tremplins de 3 mètres, une zone réservée pour les non-nageurs, puis une énorme pelouse et une cafétéria qui est à 20 mètres de l’eau avec une terrasse.".

Des investissements chaque année

Au cours d’une "grosse" journée, la piscine malmédienne peut accueillir : "Entre 1000 et 1500 personnes. Donc là, on renforce les maîtres-nageurs, il y en a deux ou trois au lieu d’un.".

Chaque fermeture hivernale est mise à profit pour réaliser des travaux. "Cette année, on a tout à fait rénové la pataugeoire ainsi qu’un vestiaire et une douche pour les PMR et un système de paiement par bancontact qui était fort demandé. Chaque année, on investit petit à petit, mais c’est quand même quelques milliers d’euros à chaque fois.", précise Jean Maus.

En ce qui concerne les prochains investissements prévus : "C’est au niveau des filtres. La machinerie a besoin d’un gros entretien pour être parfaitement en ordre vis-à-vis de la qualité de l’eau. On va investir une vingtaine de milliers d’euros dans les filtres.".

Ailleurs en province de Liège, les amateurs de piscines publiques extérieures pouvaient déjà aller nager au Domaine provincial de Wégimont depuis le 1er mai. Les piscines extérieures de Stavelot, de Trois-Ponts et d’Ocquier ouvriront pour les vacances, donc en juillet et août. Celles de Spa, de Huy et de Theux sont actuellement inaccessibles, pour cause de travaux ou de projets de travaux.