Mallory Gabsi, chef étoilé à 26 ans : un succès fondé sur des "échecs".

L’équipe est encore plus jeune que le chef, qui aime "s’entourer d’adultes mais travailler avec des jeunes". "Je représente cette nouvelle génération de restaurateurs qui a envie de faire les choses différemment. […] Casser les codes, faire un travail très professionnel mais décontracté", souligne-t-il.

Quand "Malou" arrive, il sermonne au téléphone son fournisseur, qui lui facture "10 balles" la barquette de fraises trouvée à 2,99 euros en bas de chez lui. Avant d’annoncer l’idée du jour : il s’est douché la veille avec un gel barbe à papa qui "sentait super bon". Désormais, une barbe à papa remplacera les bonbons "Têtes brûlées" dans un dessert de litchi.

En 2023, un an après l’ouverture de son restaurant, Mallory Gabsi décroche sa première étoile et est proclamé "jeune chef de l’année" par le Michelin, après avoir remporté en 2022 le Grand Prix du Public aux TheFork Awards. "Je vis super bien cette étoile, je la kiffe. […] Je n’ai pas peur de la perdre, j’ai peur de ne pas en gagner plus".