Malines tendance et insolite : des délices de la Vleeshalle au logement dans une ancienne église

Une petite escapade en Flandre pour le printemps ? Direction Malines où originalité et modernité côtoient folklore et vestiges du Moyen Age et de la Renaissance. Juliette Grégoire conseille la Vleeshalle et le Martin's Patershof pour y manger et y séjourner.

Située à distance équivalente de Bruxelles et Anvers, la ville de Malines a été marquée par des siècles d'Histoire. Elle porte encore de nombreuses traces de son riche passé : sa Grand-Place au style gothique, ses béguinages, ses palais et ses nombreuses églises valent le détour.

Malines regorge aussi de petites adresses atypiques et tendance pour profiter pleinement de l'ambiance locale lors de votre visite.