Malines signe un succès précieux 0-2 à Seraing et s’éloigne de la zone rouge

Samedi après-midi, Malines s’est imposé 0-2 à Seraing lors de la 27e journée de Jupiler Pro League. Hairemans (35e) et Da Cruz (56e) ont marqué les buts du KVM. Toujours en position de lanterne rouge du classement avec 19 points, les Métallos restent plus que jamais menacés de relégation. Ce premier succès en déplacement depuis le 10 septembre permet au "Malinwa" de pointer au 13e rang avec 30 points, 7 unités devant Zulte Waregem, 16e et premier menacé, tout en ayant joué un match de moins.

Après une première demi-heure sans réels dangers, Geoffrey Hairemans (35e) a profité du manque d’organisation des défenseurs de Seraing pour inscrire un coup franc direct. Quelques instants plus tard, les Métallos sont revenus à la charge grâce à une déviation de Mamadou Mbow (41e). Cependant, la joie de Jean-Sébastien Legros s’est vite transformée en désillusion à cause du VAR, qui a finalement décidé d’annuler le but suite à un hors-jeu de Christophe Lepoint.

En deuxième période, le KVM a doublé d’intensité avec une belle opportunité de Hairemans, à nouveau sur coup-franc de Nikola Storm que détourna avec à propos Dietsch (50e). Finalement, les efforts des Malinois ont payé avec un but de Alessio Da Cruz (56e) qui a profité d’un cafouillage de la défense. Après ce break, les Métallos se sont finalement réveillés et ont réussi à créer le danger avec un corner intercepté par Gaetan Coucke (81e). Cependant, les Malinois ne se sont pas inquiétés lors de cette seconde période qui fut nettement à leur avantage.