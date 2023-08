L’AS Eupen a décroché son troisième succès 3-1 au détriment d’OH Louvain dans le cadre de la 5e journée de championnat, samedi. Gary Magnée (24e), Isaac Nuhu (50e) et Regan Charles-Cook (87e) ont permis aux Pandas d’occuper la 3e place avec 10 points comme le Club de Bruges et La Gantoise. Les Louvanistes, qui ont réduit l’écart par Siebe Schrijvers (82e), sont 13e avec deux points.