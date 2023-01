Malines assure face à Courtrai, le Cercle dispose d’Ostende, Westerlo et Zulte partagent

Après le partage 1-1 entre Zulte Waregem et Westerlo, la 22e journée du championnat de Belgique s’est poursuivie samedi par la victoire 3-2 de Malines sur Courtrai et celle du Cercle Bruges 1-2 à Ostende.

Malgré un bon départ des Malinois, c’est Courtrai qui a ouvert le score sur sa première offensive par Dion De Neve. (33e, 0-1). L’avance n’a pas duré longtemps pour les Courtraisiens puisque Nikola Storm a égalisé dans la foulée. (37e, 1-1). Juste avant le repos, Malines a même pris l’avance grâce à Hairemans, qui a déposé le ballon sur la tête de Mrabti (45e+3, 2-1)

A la reprise, Malines se cherchait et Courtrai en a profité pour tester Coucke, qui a été surpris par une frappe d’Abdelkahar Kadri (58e, 2-2). Malines ne s’est pas laissé abattre et Julien Ngoy a inscrit le but de la victoire (73e, 3-2).

A la Diaz Arena, le duel entre Ostende et le Cercle mettait aux prises deux équipes, qui n’avaient pas encore remporté un match en 2023. Un remuant Hugo Siquet, prêté par Fribourg a permis au Cercle et à Ayase Ueda d’ouvrir la marque (24e, 0-1).

L’ancien standarman est également impliqué dans le deuxième but, côté ostendais cette fois. Siquet a en effet commis une faute dans le rectangle sur Matam Ndicka pour permettre à Ambrose de tranforméer son penalty (64e, 1-1). Le Cercle a finalement fait la différence dans les arrêts de jeu grâce à Dino Hotic, monté trois minutes plus tôt. (90e+1, 1-2).

En milieu d’après-midi, Roman Neustadter (0-1, 9e) et Jelle Vossen (1-1, 72e) avaient marqué les deux buts de Zulte Waregem – Westerlo.

Au classement, Westerlo est 7e avec 31 points. Le Cercle occupe la 10e place avec 30 points, cinq de plus que Malines (12e) et neuf que Courtrai (14e). Ostende, qui reste sur un 0 sur 18, est 17e et avant-dernier (17 points).