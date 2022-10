Malines – Anderlecht : les Mauves dos au mur, N'Diaye et Duranville titulaires (Direct audio et commenté 13h30)

Le Sporting d’Anderlecht, dixième, se déplace à Malines, 12e, ce dimanche à l’occasion de la 11e journée de Pro League. Cette rencontre est à suivre en direct audio et commenté dès 13h30.

>>Suivez la rencontre en direct sur Vivacité

Anderlecht est dans le dur. Avec seulement 13 points sur 30, les Mauves réalisent leur deuxième plus mauvais départ sur les dix dernières années. Felice Mazzu et ses joueurs n’ont donc plus le droit à l'erreur. La tâche s’annonce néanmoins compliquée pour des Anderlechtois qui ne se sont plus imposés en déplacement (en championnat) depuis… le 14 août dernier. Ce jour-là, les Mauves avaient réalisé une prestation pleine sur la pelouse de Saint-Trond (0-3).

Réussiront-ils à rebondir après une courte défaite face au Sporting de Charleroi (0-1) la journée précédente ? Réponse ce dimanche !