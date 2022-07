Malibu sera-t-elle la plus belle Blanc Bleu Belge de la foire de Libramont ? Clara et Selah, deux jeunes Liégeoises, y croient

L’admiration des adultes

Les éleveurs de la race Blanc Bleu Belge sont admiratifs devant ces jeunes qui présentent des animaux au concours. Eric Coheur, éleveur à Awans, explique : "Quel que soit le secteur, quand il n’y a plus de jeunes, il n’y plus d’avenir. C’est très important de voir que des jeunes sont encore motivés car il y a de moins en moins d’animaux dans les fermes. Ce constat m’inquiète. En Hesbaye, il y a de plus en plus de fermes où il n’y a plus de bêtes. C’est vraiment agréable de voir Selah et Clara. Elles sont passionnées et motivées. Elles mettent en avant la race que ce que nous aimons. C’est positif !".

Le concours "Coup de cœur" réservé aux enfants aura lieu demain après-midi à Libramont.