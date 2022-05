Mali : trois Italiens et un Togolais enlevés par des "hommes armés" dans le sud-est

Selon cet élu, cet enlèvement concerne "deux Italiens et un enfant" et un ressortissant togolais, appartenant tous selon lui au mouvement religieux des Témoins de Jehovah.

Le Mali est le théâtre depuis 2012 d'attaques menées par des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique, ainsi que de violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d'autodéfense et des bandits.

Ces violences, parties du nord en 2012, se sont propagées au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisins. Elles ont fait des milliers de morts civils et militaires ainsi que des centaines de milliers de déplacés, malgré le déploiement de forces onusiennes, françaises et africaine.