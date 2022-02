Mali : le Premier ministre Maïga accuse la France d’avoir cherché la partition du pays

Depuis que l’organisation des Etats ouest-africains (Cédéao) a imposé au Mali le 9 janvier des sanctions soutenues par la France et différents partenaires du pays, la junte s’arc-boute sur la souveraineté du territoire.

Les autorités maliennes accusent la France d’avoir instrumentalisé la Cédéao. L’objectif est "de nous présenter comme un paria avec l’objectif inavoué et inavouable à court terme d’asphyxier l’économie afin d’aboutir pour le compte de qui l’on sait et par procuration à la déstabilisation et au renversement des institutions de la transition", a dit Choguel Kokalla Maïga.

Les dirigeants français "n’ont jamais dit à leur opinion publique, quand ils intervenaient en 2013, qu’ils allaient diviser le Mali", a-t-il dit.

"On ne peut pas nous vassaliser, on ne peut pas transformer le pays en esclave ; ça, c’est terminé", a-t-il poursuivi en faisant référence à la colonisation.