Mali : la junte évoque de manière détournée le crash d’un avion militaire opéré par Wagner

La junte au pouvoir au Mali a évoqué mercredi la perte d’un lieutenant-colonel tué, selon des proches, à bord de l’avion qui s’est écrasé samedi à Gao (nord), faisant un nombre élevé mais inconnu de victimes. C’est la première évocation en lien apparent avec cet évènement de la part des autorités maliennes, totalement silencieuses depuis les faits.

Dans l’hommage rendu au lieutenant-colonel Moussa Traoré, l’armée malienne se garde de préciser les circonstances de sa disparition et se contente de dire qu’il est mort samedi à 62 ans "au cours du service aérien commandé". L’officier se trouvait bien dans l’avion de transport qui s’est écrasé samedi, ont indiqué des membres de sa famille et un responsable militaire s’exprimant sous le couvert de l’anonymat compte tenu du black-out observé sur le sujet.

Une vidéo décrite comme montrant la catastrophe circule abondamment sur les réseaux sociaux depuis mercredi. On y voit un appareil ressemblant à un Iliouchine 76 de conception soviétique en phase d’atterrissage ne pas réussir à s’immobiliser en bout de piste et s’abîmer dans un nuage de flammes et de fumée. L’origine de la vidéo n’a pu être identifiée formellement.

Différents responsables ont indiqué dimanche que l’appareil appartenait à l’armée malienne et transportait des membres de Wagner, et que le bilan humain était lourd.