Mali : "Hausse exponentielle" des violations des droits imputées à l'armée début 2022

La junte au pouvoir à Bamako depuis août 2020 s'est détournée ces derniers mois de la France et de ses partenaires européens, et tournée vers la Russie. Les Européens dénoncent le recours fait selon eux par les colonels aux services de la société de sécurité privée russe Wagner, aux agissements controversés. La junte dément et parle de coopération renforcée d'Etat à Etat avec la Russie.

La Minusma avait recensé 31 violations imputables aux forces maliennes au trimestre précédent.

Le nombre de personnes tuées au cours de cette période par toutes les parties au conflit (groupes armés islamistes ou autres, milices et groupes d'autodéfense, forces de défense) a plus que quadruplé d'un trimestre à l'autre, passant de 128 à 543, dit la Minusma.