Mali : des djihadistes tuent une quarantaine de civils complices, selon eux, d’un groupe rival

Deux habitants de Tessit installés à Gao et Bamako et dont l’AFP garde également secrète l’identité ont confirmé l’ampleur des exactions après avoir pu échanger avec des survivants ayant fui.

Moussa Ag Acharatoumane, porte-parole d’un groupement de formations armées du nord, le Cadre stratégique permanent (CSP), a rapporté un bilan humain similaire.

Les faits se sont produits dans la zone dite des Trois frontières, un des foyers de la violence qui secoue le Sahel. L’Etat islamique au grand Sahara (EIGS) et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), alliance de groupes armés appartenant à la nébuleuse Al-Qaïda, y sont particulièrement actifs. En plus d’attaquer les armées nationales ou étrangères, ils s’y livrent depuis 2020 une guerre des territoires.

Tessit, commune rurale de la région de Gao, a été le théâtre de tels combats ces dernières semaines.