Mali : de nombreux morts suite à une attaque contre un camp de l’armée malienne

Une attaque imputée à des djihadistes contre un camp de l’armée malienne a fait de nombreux morts vendredi à Mondoro, dans le centre du pays, ont indiqué à l’AFP différents interlocuteurs informés de la situation.

Ces interlocuteurs ont laissé entendre que les morts étaient nombreux dans les rangs des soldats eux-mêmes. Ils s’exprimaient pour certains sous le couvert de l’anonymat, compte tenu du caractère sensible de ces informations.

"Il y a eu une attaque djihadiste contre le camp militaire de Mondoro. Selon les rares témoins, il y a beaucoup de victimes, vraiment beaucoup", a affirmé un élu de la région.

Les informations sont parcellaires parce que les communications avec Mondoro, dans une zone reculée, sont coupées, a-t-il dit.

"L’attaque a fait de nombreuses victimes", a dit Moussa Ongoiba, membre d’une association de personnes originaires de Mondoro, établi à Bamako.

Les autorités et l’armée malienne ont pour l’instant gardé le silence. Un responsable militaire interrogé par l’AFP a confirmé l’attaque et assuré que "l’armée de terre et l’armée de l’air (avaient) vigoureusement réagi". Mais il s’est gardé de communiquer un bilan humain.

Le camp de Mondoro, proche de la frontière avec le Burkina Faso, a été à plusieurs reprises par le passé la cible d’attaques de djihadistes cherchant à imposer leur emprise face aux représentations de l’Etat central ou à la présence étrangère.

Une opération contre le camp et celui de Boulkessi, proche, avait fait une cinquantaine de morts parmi les soldats en septembre 2019.