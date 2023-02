Mali : au moins 13 civils tués dans une attaque imputée à des djihadistes

Au moins 13 civils maliens ont été tués jeudi dans une attaque imputée à des djihadistes contre leur village dans le centre du pays, ont indiqué vendredi des élus locaux.

"Les djihadistes ont tué plus de 13 civils jeudi à Kani-Bonzon. Ils ont brûlé des cases et des greniers et ils sont partis avec trois civils", a déclaré à l'AFP un élu local s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité. "Les terroristes ont tué 13 civils. Ils ont brûlé des maisons. Des habitants qui n'étaient pas sur place ont peur de rentrer. Aujourd'hui on parle même de 20 morts", a dit un autre élu, également sous couvert d'anonymat. "Nous demandons au gouvernement et à la Minusma de venir nous aider", a ajouté le premier élu en faisant référence à la mission de maintien de la paix de l'ONU.