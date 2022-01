Mali : après le retrait des troupes danoises, quel avenir pour la Task Force Takuba ?

Spécialisé dans les questions de défense et de politique étrangère, Nicolas Gros-Verheyde estime que les opérations Barkhane et Takuba sont en danger en raison de l’escalade des tensions entre la France et le Mali. Selon lui, ces divergences sont nées lorsque les Français ont qualifié le nouveau régime de transition "d’illégal". Ce commentaire était une "réelle erreur politique". A cause de ce profond désaccord politique, "le ton est monté très vite", entre les deux pays.

"Les Maliens ne souhaitent pas le départ des Européens", déclare Nicolas Gros-Verheyde. Mais si la situation venait à empirer, alors cela pourrait se produire. "A partir du moment où on passe aux insultes, ça devient plus délicat […] L’avenir de Barkhane et de Takuba est clairement dans la balance". A cela s’ajoute le contexte spécial du Mali, qui fait face à un gouvernement de transition, et ne désire désormais plus seulement des formations militaires, mais surtout des moyens et de l’équipement.

Mais si la France et les Européens venaient à partir, qui les remplacerait ?