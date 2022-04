Mali : 6 soldats tués et 20 blessés dans 3 attaques "terroristes" revendiquées par Al Qaïda

L’armée malienne a annoncé dimanche la mort de six soldats dans trois attaques simultanées de groupes "terroristes" ayant utilisé des "véhicules bourrés d’explosifs", contre trois camps militaires dans le centre du Mali, des assauts revendiqués par un groupe lié à Al Qaïda.

Ces attaques ont fait "six morts" et 20 blessés dans les trois camps visés à Sévaré, Bapho et Niono par des "groupes armés terroristes (qui) ont utilisé des véhicules kamikazes bourrés d’explosifs", a affirmé l’armée malienne dans un communiqué.

Ils ont été revendiquées par la Katiba du Macina du prédicateur peul Amadou Koufa, dans un message audio parvenu à l’AFP.

Le katiba du Macina est subordonné à Iyad Ag Ghaly, chef du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) ou Jnim, selon son acronyme anglais, lié à Al Qaïda.

"Ce dimanche matin, les moudjahidines de la katiba de Macina ont frappé trois camps des Fama" les forces armées maliennes, citant Ségou, Bapho et Niono, selon ce message audio en langue bambara.

Ségou, localité dans le centre du Mali, ne fait pas partie des camps ciblés cités par l’armée malienne qui a mentionné Sévaré parmi les camps attaqués, contrairement aux auteurs de la revendication.