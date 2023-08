Malgré une météo capricieuse, le bilan touristique à Bruxelles et en Wallonie est très encourageant

Cet été tout le monde a pu le constater notre météo nationale fut assez capricieuse. Malgré cela, il est temps en ce début du mois d’août de dresser un premier bilan touristique 0 Bruxelles et en Wallonie. Le temps maussade a-t-il donc repoussé les touristes étrangers à visiter nos régions ?

Rodolphe Van Weyenbergh secrétaire général de la Brussels Hotels Association (BHA) dresse un premier bilan : "Il est plus que satisfaisant, il est même positif et c’est agréable d’entendre les retours des touristes. On espère que ça augure aussi un mois d’août similaire au mois de juillet même si ce sera peut-être un peu plus compliqué, j’expliquerai tout à l’heure. Mais donc un bilan positif, on fait mieux que l’année passée au mois de juillet avec 68,7% de taux d’occupation, c’est mieux qu’en juillet 2022 et on se rapproche encore un peu plus même du mois record de juillet 2019 qui était à peu près à 74%.".

Les grands événements ont boosté la fréquentation

Ce taux de fréquentation relativement élevé peut s’expliquer par l’organisation de plusieurs événements majeurs en Belgique au cours du mois de juillet, tels que le sommet UE-Amérique latine, le festival Tomorrowland, plusieurs concerts au stade Roi Baudouin ou encore le Grand Prix de Belgique de Formule 1.

Le secrétaire général détaille : "Lors du sommet entre l’UE et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, plus de 30 délégations étrangères étaient présentes à Bruxelles, en plus des 26 dirigeants européens. Le festival Tomorrowland, qui s’est déroulé sur deux week-ends fin juillet, a quant à lui généré un total de plus de 60.000 nuitées dans les hôtels de la capitale. A titre d’exemple, le taux d’occupation a atteint 89,6% le week-end du 22 juillet, au cours duquel ont eu lieu la première partie de Tomorrowland et le concert de Mylène Farmer au stade Roi Baudouin. Le week-end suivant, lors du Grand Prix et de la seconde partie du festival, le taux d’occupation s’élevait à 89,4%".

La Région bruxelloise compte aujourd’hui 600 chambres d’hôtel de plus qu’il y a trois ans. En les prenant en compte dans la comparaison avec les autres années, il apparaît que le temps maussade du mois de juillet ne semble pas avoir eu d’impact significatif sur le tourisme à Bruxelles.

La BHA se montre plus réservée pour ses prévisions du mois d’août, en raison de l’absence d’événements aussi importants qu’en juillet.

Le secteur touristique de la capitale a mangé son pain noir durant la crise sanitaire liée au covid. Depuis l’année passée, les hôtels bruxellois ont retrouvé le sourire. En juillet 2022, leur important taux d’occupation marquait le retour des touristes étrangers. Cette année, la tendance fait un peu plus que se confirmer. Les établissements en Région bruxelloise ont enregistré un taux de 68,7%, se félicite la Brussels Hotels Association (BHA). Soit une augmentation de 1,5% en un an.

Le monde a repris le chemin de Bruxelles

"On peut dire que tout le monde est là, évidemment encore un peu un retard certainement au niveau de la Chine par exemple, mais on peut dire que toute l’Europe est présente évidemment et depuis un petit temps maintenant, mais également les États-Unis sont de retour sur les distances un peu plus lointaines. Donc oui tous les touristes étrangers reviennent sur la destination depuis un petit temps et ça se confirme maintenant au mois de juillet" salue Rodolphe Van Weyenbergh.

L’objectif du retour à 2019, année record

Rodolphe Van Weyenbergh acquiesce : "Oui tout à fait. Maintenant c’était l’année record évidemment, juillet 2019, on prend comme référence moi par rapport au préCovid, mais c’est aussi le meilleur mois de juillet qu’on ait enregistré. Maintenant on voit que cet écart se résorbe encore cette année-ci et qu’une progression, il faut aussi savoir qu’on a beaucoup plus de chambres d’hôtel qu’en 2019. Plus de 600 chambres se sont rajoutées sur le marché, donc si on pondère, on peut estimer qu’on est vraiment maintenant très proche en tout cas sur le mois de juillet des chiffres de 2019".

Et en Wallonie ?

Pierre Coenegrachts, directeur général adjoint de VisitWallonia, dresse lui aussi un premier bilan du secteur touristique en ce milieu de vacances scolaires. Les professionnels tirent un bilan positif, malgré la météo récente pluvieuse et fraîche : "Alors c’est clair qu’il y a eu des diminutions à cause de la météo, l’impact météo est évident, mais pas aussi grave qu’on ne pouvait s’y attendre. Pour le reste, dans les attractions touristiques en Wallonie, le petit sondage que nous avons effectué montre par rapport à l’année dernière une augmentation de 67%, ou même 27% en statu quo, donc une légère diminution par rapport à 2022. Et à l’instar de ce que disait Rodolphe Van Weyenbergh, nous enregistrons par rapport à 2019, qui sont l’année effectivement référence, une légère augmentation aussi donc ce qui est quand même assez indicatif. Donc ce sont surtout des annulations de last minute, mais tous ceux qui avaient réservé sont venus et ceux qui étaient en gîte, comme on vient de l’entendre, ont choisi leurs activités essentiellement dans les attractions, les musées, les châteaux, les grottes en intérieur évidemment, en fonction de la météo".

Peur des incendies et des grandes chaleurs ?

Pierre Coenegrachts explique : "Nous avons aussi enregistré dans les maisons de tourisme des commentaires ou des gens qui ont préféré venir en Wallonie. Suite au Covid, ils ont appris d’abord à redécouvrir leur propre pays et donc on voit aussi c’est intéressant une augmentation des Belges francophones, bruxellois et d’autres régions de Wallonie, avant c’était surtout les néerlandophones qui sont toujours bel et bien présents, qui formaient la majorité des visiteurs de la Wallonie et de l’Ardenne en particulier. Mais les Belges francophones nous ont dit à un moment donné non il fait trop chaud en tout cas à partir d’une certaine catégorie d’âge on préfère rester au frais pour le moment et peut-être aller plus tard dans le sud de la Méditerranée, il y a trop de monde, il fait trop chaud puis ça coûte un peu cher, il faut prendre la voiture. Donc il y a un mélange de facteurs qui font que la Wallonie redevient une destination même pour les Belges francophones".