Malgré une grosse frayeur, Hazard devrait être de la partie pour le Clasico amical de ce samedi

Ce vendredi, petite frayeur lors de l’entraînement du Real Madrid. Eden Hazard s’est fait tacler par son nouvel équipier Antonio Rüdiger. Mais plus de peur que de mal pour le Belge qui devrait pouvoir être présent lors du match amical face au FC Barcelone.

Antonio Rüdiger, c’est un défenseur solide. Ses nouveaux équipiers, dont Eden Hazard ont pu s’en rendre compte. Le défenseur donne tout et même à l’entraînement. Ce vendredi, alors que les joueurs font un "toro", Hazard a été victime d’un tacle trop appuyé de la part du défenseur allemand. Le pied a fini sur la cheville gauche du Diable Rouge, qui a poussé un cri de douleur.

Si on a pu craindre une nouvelle blessure chez l’ailier, il n’en est à priori rien. Les médias madrilènes évoquaient un souci musculaire qui pourrait remettre en cause sa participation lors du match amical face au FC Barcelone dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas. S’il y a bien eu une surcharge musculaire, Mario Cortegana, journaliste pour Marca, le quotidien qui suit le Real Madrid de près, précise qu’il n’y a rien de grave et qu’Eden sera bien présent pour ce Clasico amical.

"J’ai passé de bonnes vacances et je suis revenu prêt pour la présaison. Je veux montrer que je peux jouer et que l’équipe peut aussi gagner avec moi. Je veux tout donner pour réussir ici", a-t-il récemment déclaré. Avec encore deux ans de contrat, Eden Hazard n’a donc pas prévu de changer d’air cet été.