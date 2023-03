Malgré une domination de Villarreal, Anderlecht crée l’exploit et se qualifie pour les 1/4

Ce jeudi soir, Anderlecht se déplaçait sur la pelouse de Villarreal pour les huitièmes de finale retour de la Conference League. Après le 0-0 à l’aller, les Mauves se sont cette fois imposés 0-1 grâce à Slimani. Pourtant Anderlecht a été dominé dans cette rencontre. Mais la rentrée à l’heure de jeu de l’attaquant mauve va tout changer. Il offre la victoire et la qualification à son équipe pour les quarts de finale.

Il n’y en a que pour Villarreal en ce début de rencontre. Les jaunes se procurent pas mal d’occasions sans toutefois ouvrir le score (2e Baena, 7e Maroles et 11e Moreno).

Villarreal continue d’appuyer et passe tout proche du 1-0. Mais Debast sauve sur la ligne le ballon. Anderlecht tient bon et va enfin sortir un peu la tête hors de l’eau. Par deux fois, la défense locale se loupe et par deux fois Reina doit intervenir à la 21 et 23e.

Villarreal domine cette première mi-temps (Baena 34e) et trouve même la latte à la 45e via Moreno. Mais le score est toujours de 0-0.

Si Anderlecht se procure la première grosse occasion en 2e période via Murillo, Villarreal continue de dominer. Moreno répond à la frappe de Murillo. Mais surtout, à la 55e, Verbruggen doit effectuer deux gros arrêts pour empêcher les locaux de faire 1-0.

Le temps passe et le score ne bouge pas. Les premiers changements ont lieu. Slimani qui rentre à la 62e fait mouche à la 73e un peu contre le cours du jeu.

Si Villarreal tente de revenir au score, Anderlecht tient bon défensivement grâce notamment à un très bon Verbruggen. Les Mauves créent l’exploit et se qualifient pour les quarts de finale.