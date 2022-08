Malgré un récent test positif au Covid, Kilian Jornet sera au départ de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc

La star espagnole de la montagne Kilian Jornet, dont la participation à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) avait un temps été mise en doute par un test positif au Covid-19, est bien attendu au départ vendredi après-midi, ont annoncé les organisateurs.

"A tout à l'heure @kilianj", a annoncé vendredi le groupe UTMB dans un tweet où l'on voit dans une courte vidéo le champion, porteur d'un masque et d'un sweat à capuche, se présenter à un stand d'inscription, puis saluer un camarade, sur fond musical.

La légende du trail avait annoncé tard mercredi avoir été testé positif au Covid et laissé entendre qu'il pourrait déclarer forfait.

"Je me sens prêt et bien préparé pour la course et il n'y a pas de symptômes mais je vais voir avec mon médecin quelle est la meilleure décision pour ma santé et pour les autres coureurs le jour de la course", écrivait-il alors.