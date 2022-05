Malgré un parcours de champion, Bruges ne convainc pas : "Collectivement, ils n’ont rien montré"

Après avoir pris la tête du championnat à trois journées de la fin, Bruges a les cartes en main pour remporter un troisième titre consécutif. Et pourtant, tout n’est pas rose en Venise du Nord malgré un récent 34/36 et aucun but encaissé depuis le début des Champions playoffs. L’occasion pour le plateau de La Tribune de débattre sur le jeu proposé par le Club après sa victoire à Saint-Gilles.

Philippe Albert est catégorique. "Collectivement, ils n’ont rien montré".

Alfred Schreuder a-t-il gagné le match au Parc Duden ? Pas selon Thomas Chatelle. "Il ne m’a pas convaincu et c’est paradoxal lorsqu’un entraîneur fait 34/36. Bruges n’avait pas de profondeur et en possession de balle, son milieu a été médiocre".

Le rôle assez défensif du talentueux Charles De Ketelaere pose également question. "Le duo De Ketelaere-Noah Lang se cherchait dans une zone du terrain où ils ne peuvent pas utiliser leur explosivité".

Des propos rejoints par Swann Borsellino. "Il joue trop bas. Dès qu’on lui donne un peu de libertés, il est plus intéressant et libère les autres aussi".

Pour Thomas Chatelle, le Club finit souvent par émerger grâce à son noyau, et non suite aux choix tactiques du coach néerlandais. "Schreuder profite du banc qu’il a et de la richesse de ce club".

Quel Bruges verra-t-on lors de la revanche face aux troupes de Felice Mazzù ? Réponse ce mercredi à 20H30.