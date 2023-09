Malgré un été agité, Romelu Lukaku fait bien partie de la sélection de Tedesco : "Ça ne nous a pas traversé l’esprit de ne pas le reprendre"

Récemment prêté à l’AS Roma par Chelsea, Romelu Lukaku a été repris par Domenico Tedesco pour les deux prochaines rencontres des Diables rouges contre l’Azerbaïdjan et l’Estonie. L’attaquant a connu un été agité entre un transfert tardif et une préparation loin d’être idéale mais cela n’a donc pas empêché le coach italo-allemand de le sélectionner : "Nous sommes restés en contact presque quotidiennement. Je me tenais informé de tout ce que se passait depuis le début à Milan et de l’évolution du dossier" explique le sélectionneur. "Il s’est entraîné avec Chelsea mais aussi de manière individuelle. Ça ne nous a pas traversé l’esprit de ne pas le reprendre car vous avez pu voir lors de nos derniers matchs à quel point il est important. Pas seulement comme joueur mais aussi dans le vestiaire car c’est un véritable leader, un excellent attaquant et une excellente personne. Pour moi, la question ne se posait même pas de savoir si nous l’invitions pour ce rassemblement ou pas. Après nous verrons comment est sa condition quand il nous rejoindra et où il en est après quelques entraînements. J’ai en tout cas hâte de le voir."