Malgré un coût toujours élevé, le pellet retrouve un prix plus abordable

Il y a quelques mois, les prix du pellet se sont envolés suite à une forte demande en 2022. La faute à la crise énergétique, l’embargo russe, et la crainte de coupures d’électricité cet hiver.

Si les prix restent élevés par rapport à 2021 (environ deux fois plus cher), les prix commencent à diminuer. Désormais, selon les revendeurs, il est possible de trouver un sac de 15 kilos pour moins de 10 euros. "L’an dernier, au sommet de la crise, on a été autour de 10,50 euros le sac. Actuellement, on propose un sac pour 6,75 euros. Pour les consommateurs, c’est une bonne nouvelle. On a plus de clients depuis que le prix a baissé", explique Jo Piron, un vendeur en région liégeoise.