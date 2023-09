Malgré un but et un assist d'Openda, Leipzig partage face au Bayern Munich

Leipzig reçoit le Bayern ce samedi et Loïs Openda avait visiblement noté cette date au calendrier. L'attaquant belge est en effet impliqué dans les deux buts de Leipzig, avec un but et un assist.

A la 20e, Openda file dans la profondeur sur un service de Schlager et se présente face à Ulreich. Le Belge frappe au premier poteau et la main du portier n'est pas assez ferme. Le ballon file au fond des filets et Openda ouvre la marque face aux Bavarois.

Quelques minutes plus tard, il est à l'assiste, même si celui-ci est sans doute un peu involontaire. Sur un corner botté par Raum, Openda reprend le ballon de la tête au deuxième poteau. Une tête qui file en retrait et est reprise par Lukeba qui inscrit son premier but pour Leipzig.

Si le marquoir affichait 2-0 à la mi-temps, les joueurs de Leipzig se sont cependant fait surprendre en deuxième période. Kane a d'abord réduit l'écart sur penalty peu avant l'heure de jeu (57e), avant que Sané n'égalise à la 70e sur un assist de Musiala. Les deux équipes se sont donc quittées dos à dos. Avec ce résultat, le Bayern Munich occupe la troisième place avec 14 points alors que Leipzig est cinquième avec 13 unités.