Malgré un bilan en demi-teinte, "Your Nature" à Antoing va continuer à s’agrandir

Inauguré en grande pompe l’an dernier au mois de juin, le village de vacances "Your Nature" à Antoing, tire un premier bilan. Bilan mitigé puisque le site n’a pas eu le succès escompté durant l’hiver. Pour rappel, il s’agit d’un lieu de villégiature qui se veut écoresponsable tout en offrant un service haut de gamme (premium) à ses clients au cœur de la forêt.

Avec un taux d’occupation moyen de 50%, les touristes n’ont pas répondu présents durant les mois d’hiver, la situation s’est néanmoins améliorée ces dernières semaines. De quoi aborder l’avenir avec sérénité ? Pour le savoir, nous avons rencontré le directeur Alain Meurisse.

- Ça fait un an que le site est ouvert, que vous accueillez les visiteurs. Quel regard portez-vous sur cette première année ?



Alain Meurisse : "On a un bilan assez intéressant. On a eu un hiver plus ou moins calme. Mais c’était un peu anticipé puisqu’on avait ouvert en juin. Donc si on avait ouvert par exemple six mois plus tôt, la communication aurait été organisée un peu différemment pour faire face à cet hiver qui a été un peu plus compliqué que prévu. Cela étant, une fois qu’on est sorti de l’hiver et qu’on a commencé à entrer dans le printemps. On a eu des séminaires qui sont arrivés semaine après semaine et on a eu de très belles sociétés. D’ailleurs, on a eu trois privatisations du parc, des séminaires avec plus de 400 personnes. Maintenant, on entre plus dans la phase des vacanciers individuels à partir de la semaine prochaine. Le site commence à monter en occupation de façon assez importante et de plus en plus jusque-là fin du mois d’août. Et on repartira au mois de septembre de nouveau avec les séminaires".

Malgré cet optimisme, le site n’est pas rentable pour l’instant…



A.M. : "La rentabilité est surtout liée au nombre d’hébergements. Aujourd’hui on a 180 logements, mais on a un permis de construire qui nous permet d’aller jusqu’à 551 hébergements. Depuis le départ, on savait que 180 hébergements ne suffisaient pas. Il est évident qu’avec les 551, il n’y aura aucun problème pour atteindre cette rentabilité. On est d’ailleurs en train de travailler sur le développement du site.

On a reçu à nouveau la confiance des partenaires financiers et notamment de Wapinvest, qui est très actif dans la région, pour pouvoir entrer dans ces périodes successives de développement. On a une phase 2 et une phase 3 qui sont prévues. On devrait entamer la construction de cette phase 2 pendant l’hiver pour permettre d’avoir une capacité suffisamment importante pour atteindre la rentabilité du site en 2024".



C’est-à-dire ? Combien de nouveaux logements ?



A.M. : "Ce n’est pas encore tout à fait défini pour savoir si on va aller jusqu’à 350 ou 400 hébergements. On est en train d’en discuter. Il est évident qu’on ne va pas aller d’un coup jusqu’à 550 hébergements parce qu’avoir un site qui est en travaux pendant que des clients sont sur place, ce n’est pas très confortable. Donc on va travailler par zone. Sur le site, on a à peu près 60 hectares où on peut installer ces logements et on est en train de réfléchir à comment effectuer ces travaux sans pour autant que ça pénalise la clientèle sur site".



Comment se passe la relation avec les riverains ?



A.M. : "Il y a eu pas mal d’inquiétudes au début, mais je pense que ces craintes s’estompent petit à petit. D’autant que maintenant, nous ouvrons le site à la population avoisinante. Elle a désormais la possibilité de venir à la piscine dans certains créneaux horaires. On a aussi lancé un pass à la journée pour permettre aux gens qui habitent autour de participer aux activités. Que ce soit le minigolf, la piscine, le padel, ou encore les activités nautiques. Ça leur permet également de voir à quoi ressemble le site. Parce que c’est vrai qu’il y avait beaucoup d’inquiétudes, notamment au niveau du trafic. Mais finalement on sent que tout ça est en train de se marier correctement et que " Your Nature " entre dans son écosystème et dans la vie de l’ensemble des riverains".



Est-ce que les tarifs pratiqués desservent votre établissement ?



A.M. : "Non, parce qu’on n’est pas non plus à des tarifs très élevés. On peut héberger six personnes dans un lodge pour environ 250 € par exemple. Donc vous divisez 250 € par six, ce n’est pas trop cher. J’ajoute que lorsque vous venez ici et que vous habitez à moins de 3 heures, vous faites une économie sur le coût du transport".

Quels projets vont se développer à court terme ?



A.M. : "On va continuer à mettre l’accent sur la protection de l’environnement et de la biodiversité. On est en train de réfléchir à créer un potager avec une personne de la région. L’idée est d’avoir un potager partagé, pour permettre aux résidents de cueillir leurs légumes. On va aussi développer des activités en relation avec la population locale. Si vous avez une activité qui nous intéresse et qui est proposée à l’extérieur du site, l’idée c’est de créer une association ou une collaboration avec " Your Nature" pour permettre aux résidents de participer à cette activité. Ça permet de créer un cercle vertueux, c’est-à-dire d’entrer en contact avec la population locale et pourquoi pas créer des affinités et ainsi de suite".